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前空姐婆媳不睦鬧家暴 拿汽油燒死丈夫被起訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓女子曾擔任空服員，離職後與小8歲的楊姓男子結婚，但婚後婆媳關係緊張，曾鬧出家暴糾紛，李女不滿丈夫的處理態度，也不滿公婆對她提告刑事告訴；今年3月間，她到搭計程車到加油站買汽油後，回家與丈夫理論，並將汽油朝丈夫潑灑，以打火機點燃，楊因傷重不治。台中地檢署偵結，依家暴殺人罪嫌起訴。

檢警調查，李姓女子（44歲）與楊姓男子是夫妻，二人住在豐原區的民宅內，李女嫁到楊家後，因生活觀、價值觀不一致，常與公婆起衝突，婆媳關係緊張，李女也埋怨丈夫的態度消極，李女與公婆曾互控家暴，對簿公堂，李女因此心生不滿，除了在今年3月間，先上爆料公社，控訴婆婆咬人，涉嫌家暴，但公婆反控媳婦拿刀到家理論，砸毀財物，行徑十分脫序。

今年3月11日，李女不滿公婆對她提出刑事告訴，遷怒丈夫，當日清晨5時許，趁丈夫尚未起床時，獨自搭計程車前往豐原區豐原大道的加油站，向店員購買汽油後以寶特瓶裝汽油後，帶著打火機、汽油回家與丈夫理論，雙方大吵一架後，李女就拿出汽油，朝丈夫潑灑，並持打火機點燃，除了丈夫有超過8成的燒燙傷面積外，廚房、臥房也都被火勢波及。

楊姓男子在經45天急救後，仍因大面積的燒燙傷，導致多重器官衰竭而死亡，檢警依家暴殺人罪方向偵辦。

李姓女子在檢方訊問時，承認有購買汽油，並帶打火機在案發當天，在臥房內與丈夫理論，但辯稱只是要「嚇嚇」丈夫，沒有要殺死丈夫。

檢方根據加油站員工證詞、加油站、電梯監視器畫面、火災原因調查書、相驗報告等證據，認定李女涉嫌家暴殺人，偵結起訴。

台中市李姓女子在今年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，臥房、廚房都被火勢波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女子在今年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，臥房、廚房都被火勢波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女子在今年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，楊在送醫後宣告不治。圖／豐原緊急救援隊提供
台中市李姓女子在今年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，楊在送醫後宣告不治。圖／豐原緊急救援隊提供
台中市李姓女子在今年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，臥房、廚房都被火勢波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女子在今年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，臥房、廚房都被火勢波及。記者陳宏睿／翻攝

家暴 加油站 殺人

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