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房仲小白機洩上億筆個資 警逮64人

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

原本擔任房屋仲介工作的新北市溫姓男子（55歲），兩年前發現大量屋主個資，有助房仲業者開發客戶及查詢屋主電話、住居所、聯絡電話等資訊，有利業務推展，因此結合也是房仲的林姓男子（41歲），開發資料屋主搜尋系統，俗稱「小白機」販售給其他房仲，新北地檢署指揮刑事局，先逮捕溫、林兩人，再約談涉嫌購買使用的62名房仲。

「小白機」經警方檢視，資料超過上億筆，使用者可利用姓名、身分證統一編號或地址進行模糊比對查詢，輸入查詢條件後帶出欄位有姓名、性別、出生年月日、電話、公司名稱、戶籍地址等項目，房仲利用系統查詢目標對象的聯絡電話推銷攬客。

溫嫌為規避警方查緝，行事低調謹慎，任何要購買個資查詢系統的人，必須先提供名片驗證身分為房仲業者，至於見面洽談購買事宜，大多約在速食店、咖啡廳等場所。

刑事局經過數月查緝，查調上千筆相關資料，過濾數十名可疑對象，因疫情影響，今年4月先拘捕温、林二嫌到案，查扣安裝不法個資查詢系統的程式工具。

警方深入調查，温、林2人共售出60餘套不法個資查詢系統，11日動員台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市等地共24個警察分局近200名警力，針對購買使用者與105處可能存放不法個資查詢系統場所發動同步搜索、拘提行動，共查緝陳姓男子等62人到案，查扣安裝該程式的61台電腦及65支手機。

溫嫌到案後，自稱有次幫人維修電腦，發現一套資訊搜尋系統相當好用，他因自身工作緣故靈機一動，決定收集大量民眾個資製作搜尋程式，在販售給其他房仲業者。

溫嫌聲稱透過網路收集個資，再以房仲員身分向各大樓管理員索取住戶資料，購買有該系統的筆電5萬元，單純安裝系統則要8千元。林姓房仲購買後覺得有利可圖，與溫嫌合作協助仲介販售，兩人不法獲利數百萬元。

溫嫌研發的資料搜尋系統。記者廖炳棋/翻攝
溫嫌研發的資料搜尋系統。記者廖炳棋/翻攝

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