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闖當舖擄GUCCI包當「肉票」 警破門救出25件包包

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

43歲高姓男子缺錢，將歪腦筋動到當鋪頭上。今年6月23日他跑到高雄市三民區某當鋪典當皮夾，隔天原價贖回，藉兩次進出熟悉當鋪內部環境，再潛入當舖內，偷走25個市價約62萬元的GUCCI等名牌包款，隨後反過頭來拿包包當肉票，向當鋪黃姓業者「勒贖」15萬元，後來主動降價討10萬元，黃男仍不理會，警方獲報後沒多久逮到高男，高雄地檢署偵結，依竊盜恐嚇取財罪嫌起訴高男。

檢方調查，高男為了解當舖內的保全、監視系統，先跑到黃男的當鋪典當7000元的香奈兒皮夾，隔天再用原價贖回典當品；今年7月7日凌晨5點，高男趁當鋪打烊持，撬開鐵捲門所，大搖大擺走入當鋪內，竊取25件名牌包、精品手鍊1條、黃金飾品等物，總值約62萬餘元。

高男得手後，傳訊息給當舖黃姓業者，用這些名牌包勒贖15萬元「不然這些皮包我如果賣個二、三十萬元，應該沒有什麼困難度」，後來高男見黃男不為所動，主動調降「贖金」，甚至擔心黃男不願付贖，連傳3封訊息「只要10萬塊匯到帳戶，包包就原封不動還給給你們」。

黃男雖然擔心名牌包安危，但最後冷靜報警，警方獲報後，上月7日在台南市安南區一間民宅逮到高男，遭擄的25件名牌包順利「獲釋」，高男偵訊時坦承擄包勒贖，雄檢偵結後，依恐嚇取財、竊盜等罪嫌，將他起訴。

高姓男子到高雄一間當舖行竊，擄了25件名牌包勒贖，所幸當舖業者冷靜報警，順利讓包包獲釋，高男則被雄檢依恐嚇取財、竊盜等罪，將他起訴。圖／翻攝自當舖業者粉絲頁
高姓男子到高雄一間當舖行竊，擄了25件名牌包勒贖，所幸當舖業者冷靜報警，順利讓包包獲釋，高男則被雄檢依恐嚇取財、竊盜等罪，將他起訴。圖／翻攝自當舖業者粉絲頁

當鋪 恐嚇 竊盜

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