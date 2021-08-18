海巡署第四巡防區主任與第三岸巡隊長新就任 今天布達

海巡署第四巡防區指揮部主任及第三岸巡隊長布達典禮，今天在海巡署中部分署進行，由海巡署中部分署長張忠龍主持，海巡署人員觀禮。

新任主任潘信吉，憲兵學校預官83年班，曾接受海巡研究班及國防大學戰爭學院等深造教育，具備國立政治大學碩士學歷，曾歷練中隊長、教官、所長、參謀主任、副大隊長、大隊長、專門委員及第一、二岸巡隊隊長等職。

新任隊長黃智邦，國防管理學院84年班，曾海巡研究班及國防大學戰爭學院等深造教育，具備樹德科技大學碩士學歷，曾歷練中隊長、所長、副大隊長、副指揮官、總隊長及第六岸巡隊隊長等職。

分署長張忠龍表示，潘主任及黃隊長，學經歷完整，在各階段職務皆表現優異，這次接任新職，相信以二人歷練前開各項職務之經驗，就任新職後必定有更優異的表現，也期盼所屬同仁在他們的指導下，群策群力，發揮協調合作的精神，創造更卓越的績效。