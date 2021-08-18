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海巡署第四巡防區主任與第三岸巡隊長新就任 今天布達

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

海巡署第四巡防區指揮部主任及第三岸巡隊長布達典禮，今天在海巡署中部分署進行，由海巡署中部分署長張忠龍主持，海巡署人員觀禮。

新任主任潘信吉，憲兵學校預官83年班，曾接受海巡研究班及國防大學戰爭學院等深造教育，具備國立政治大學碩士學歷，曾歷練中隊長、教官、所長、參謀主任、副大隊長、大隊長、專門委員及第一、二岸巡隊隊長等職。

新任隊長黃智邦，國防管理學院84年班，曾海巡研究班及國防大學戰爭學院等深造教育，具備樹德科技大學碩士學歷，曾歷練中隊長、所長、副大隊長、副指揮官、總隊長及第六岸巡隊隊長等職。

分署長張忠龍表示，潘主任及黃隊長，學經歷完整，在各階段職務皆表現優異，這次接任新職，相信以二人歷練前開各項職務之經驗，就任新職後必定有更優異的表現，也期盼所屬同仁在他們的指導下，群策群力，發揮協調合作的精神，創造更卓越的績效。

張忠龍也勉勵海巡人員，在執行任務時，應落實「依法行政」，樹立優質品操；並持續強化防範新冠肺炎、非洲豬瘟等各項防疫整備，共同為社會治安盡心盡力。

海巡署第四巡防區主任與第三岸巡隊長新職就任，中部分署長張忠龍（中）主持布達典禮，第四巡防區主任潘信吉（左）和第三岸巡隊隊長黃智邦（右）。圖／海巡署提供
海巡署第四巡防區主任與第三岸巡隊長新職就任，中部分署長張忠龍（中）主持布達典禮，第四巡防區主任潘信吉（左）和第三岸巡隊隊長黃智邦（右）。圖／海巡署提供
海巡署第三岸巡隊新職就任，中部分署長張忠龍（左）和第三岸巡隊長黃智邦（右）。圖／海巡署提供
海巡署第三岸巡隊新職就任，中部分署長張忠龍（左）和第三岸巡隊長黃智邦（右）。圖／海巡署提供
海巡署第四巡防區主任潘信吉今天就職布達。圖／海巡署提供
海巡署第四巡防區主任潘信吉今天就職布達。圖／海巡署提供

海巡署 戰爭 國防大學

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