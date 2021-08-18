阿伯辛苦種5年龍眼今年結果 見偷兒光顧2次氣炸報警

台中市何姓男子在南屯區自家果園種植龍眼樹，種了5年，今年總算結實纍纍，讓何十分開心，每日到果園巡視生長狀況，但上月底，何發現龍眼的數量變少了，懷疑有偷兒上門，經調閱監視器後，發現有兩名不明人士曾進入果園，氣得報警抓賊。

警方獲報後，循線帶回蕭姓男子、許姓老翁，二人辯稱，互不相識，剛好經過以為是沒人的，「所以摘來吃」，全案今依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

61歲何姓男子在3日時前往第四警分局春社所報案，何向警抱怨，自家果園種植龍眼樹，已經辛苦種植5年，都不見結果，今年好不容易結實纍纍，讓他很開心，準備成熟後收成，拿到市場販售，賺點外快。

何姓男子說，沒想到上月底巡視時，陸續發現果實有短少，起初認為，若是民眾經過，採摘幾顆來吃，也就算了，但他觀察好幾天後，發現龍眼不斷減少，才調閱監視器抓賊，發現在7月30日、8月2日都有不明人士跑到果園，懷疑有2人涉案。

警方在接獲何提供的監視器證據後，調閱路口監視器，循線追查出騎機車涉案的蕭姓男子（24歲），以及許姓老翁（68歲），二人都素行不良，到案時辯稱，二人互不認識，剛好經過該處，發現有龍眼果實，所以採摘來吃，「不知道是有人種的」。

全案在警詢後，在今天依竊盜罪嫌將二人函送台中地檢署偵辦。何姓男子在得知警方破案後，也拿了一大袋的龍眼到春社所，分享自己種植的成果，也感謝警方快速破案。