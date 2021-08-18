桃源區代表謝宜真落水失蹤第8天 家屬：「死要見屍」

高雄桃源區代表謝宜真本月11日晚間6時許在台20線94公里落水失蹤，搜救進入第8天，謝的丈夫吳進良說，家屬有心理準備，預期結果是凶多吉少，希望「生要見人、死要見屍」。

高雄市消防局搜救團隊今持續出動，無人機空中監視查看，配合人員岸際巡查，沿河道搜索，也派遣人員從里嶺大橋至雙園大橋間，擴大岸際巡查及無人機空拍，盼能有斬獲。

今天搜救分工與設備包含警消23人、義消4人、無人機5架、救生艇5艘，共10車27人前往搜救，現場搜救人員分為3組，近日山區仍有零星雨勢，溪流泥沙不斷沖刷，河道樣貌改變，搜救挑戰大。今天上午山區天氣不錯，持續與時間賽跑，希望能有好消息。

與謝宜真熟稔的市議員賴文德說，謝宜真是家庭經濟支柱，還要幫忙養孫，頓失家庭支柱，謝家人愁雲慘霧。謝今年55歲，是拉阿魯哇族，謝的丈夫吳進良當過桃源區勤和里長，夫妻都熱心助人，頗受地方好評。