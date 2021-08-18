殺人假釋小黃司機這次刺殺酒客又丟包 檢求處無期徒刑

51歲李姓計程車司機今年4月凌晨搭載47歲廖姓男子返家，途中疑不滿廖男發酒瘋，把廖男拖下車，持螺絲起子朝廖男脖子猛刺10多下，再丟包路邊離去，路人發現報警。台北地檢署調查後，今依殺人未遂罪嫌起訴李男並向法院求處無期徒刑。

據調查，李姓運將2006年曾犯下殺人罪被判刑14年，2019年才假釋出獄。今年4月4日凌晨兩點多，廖男在新店安民街一間海產店飲酒後欲返家，服務生幫忙打電話叫計程車，車行指派在附近李姓運將前往接送。

沒多久警方獲報，有民眾滿臉是血倒臥路上，救護車前往將傷者送新店慈濟醫院急救，經調閱監視器，傷者廖男曾在現場與李男爭執，畫面顯示廖男被運將持螺絲起子刺傷倒地。

檢方日前傳喚李男，李說廖男上車後發酒瘋大鬧，不斷踢踹椅子，他一時氣憤把廖男拖下車，用螺絲起子刺傷廖男；檢方詢問為何攜帶螺絲起子？李男供稱是「修車用」。