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幫忙代價好大！他幫同事載小女友逃家 賠40萬判刑6月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

吳姓男子日前協助曾姓男同事，誘拐在嘉義市國中女生小美(化名)逃家，吳負責接應、指導小美換掉手機SIM卡、制服，避免被追蹤，騎車載小美到嘉縣竹崎租屋處，與曾男發生性關係。家屬報案後警方找到小美、逮捕2人，檢訊後依略誘罪起訴吳男，吳以40萬與小美家屬和解，法院判吳有期徒刑6月，緩刑2年。

另曾姓男子除略誘還涉及對未滿14歲男女性交罪嫌，法院另案審理中。

檢警調查，20歲曾姓男子去年透過網路，認識住嘉義縣13歲國中女生小美，雙方網路聊天成為男女朋友，去年底小美與家人吵架後，曾告知可離家出走，並和吳姓友人商議如何幫助小美逃家。

去年12月18日，小美穿著學校運動服騎腳踏車出門，將車停在家門外巷口，隨即搭乘計程車到嘉義市大同路，再依曾男電話指示，到附近廟宇和吳男會合，並更換衣物、丟棄原使用手機SIM卡，改裝上吳為她申辦的新SIM卡，再由吳男騎機車載她到竹崎和曾姓男子會合。

因小美當天未到校、校方連絡後，家屬在巷口發現小美腳踏車，當天下午報警協尋，檢警成立專案小組，透過交叉比對，找到小美所搭乘計程車，循線追蹤查緝，隔天在竹崎灣橋村曾男租屋處找到小美，並將曾男、吳男、小美帶回訊問，依法起訴。

曾、吳二人都辯稱只是要幫助小美，但吳在法院坦承知錯，院方審酌吳男前無犯罪科刑紀錄，素行尚可佳，然其明知小美未滿16歲，仍需家庭保護監督，卻答應同事請託而參與和誘，所幸小美脫離家庭2日即尋獲，且吳事後與受害人及其家屬達成調解並獲得原諒，吳男當知所警惕，無再犯之虞，判有期徒刑6月，緩刑2年。

吳姓男子日前協助曾姓同事，誘拐、載送在嘉義市讀書的國中女生，事後賠40萬與家屬和解、法院判刑6月（示意圖）。圖／Ingimage
吳姓男子日前協助曾姓同事，誘拐、載送在嘉義市讀書的國中女生，事後賠40萬與家屬和解、法院判刑6月（示意圖）。圖／Ingimage

嘉義 計程車 腳踏車

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