幫忙代價好大！他幫同事載小女友逃家 賠40萬判刑6月

吳姓男子日前協助曾姓男同事，誘拐在嘉義市國中女生小美(化名)逃家，吳負責接應、指導小美換掉手機SIM卡、制服，避免被追蹤，騎車載小美到嘉縣竹崎租屋處，與曾男發生性關係。家屬報案後警方找到小美、逮捕2人，檢訊後依略誘罪起訴吳男，吳以40萬與小美家屬和解，法院判吳有期徒刑6月，緩刑2年。

另曾姓男子除略誘還涉及對未滿14歲男女性交罪嫌，法院另案審理中。

檢警調查，20歲曾姓男子去年透過網路，認識住嘉義縣13歲國中女生小美，雙方網路聊天成為男女朋友，去年底小美與家人吵架後，曾告知可離家出走，並和吳姓友人商議如何幫助小美逃家。

去年12月18日，小美穿著學校運動服騎腳踏車出門，將車停在家門外巷口，隨即搭乘計程車到嘉義市大同路，再依曾男電話指示，到附近廟宇和吳男會合，並更換衣物、丟棄原使用手機SIM卡，改裝上吳為她申辦的新SIM卡，再由吳男騎機車載她到竹崎和曾姓男子會合。

因小美當天未到校、校方連絡後，家屬在巷口發現小美腳踏車，當天下午報警協尋，檢警成立專案小組，透過交叉比對，找到小美所搭乘計程車，循線追蹤查緝，隔天在竹崎灣橋村曾男租屋處找到小美，並將曾男、吳男、小美帶回訊問，依法起訴。