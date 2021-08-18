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又是臉書詐騙！賣萬元限量球鞋 高雄男心動匯款險遭詐

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市內門區蕭姓男子平時有蒐集鞋類習慣，在臉書購物社群看到有賣家販售限量經典球鞋價格1萬多元，立即私訊下標，並根據賣家提供的帳戶到郵局匯款，郵局人員協助匯款時發現對方帳戶被列為警示帳戶立即報警，警方到場研判賣家為詐騙集團人頭帳戶，及時阻詐。

蕭男（50多歲）日前在臉書購物社群看到賣家販售限量經典球鞋，只要一萬多元，蕭男看到「限量、大特價」等關鍵字，一時心動加上擔心鞋款被搶購一空，立即向賣家私訊下標，蕭男根據賣家要求加LINE私下交易，並於本月15日至內門郵局依賣家提供的帳戶匯款。

郵局人員協助匯款至賣家帳戶發現有異，立即通報郵局總行攔阻該筆匯款並通知員警到場，旗山警分局員警了解後，發現賣家提供的帳戶已多次被列為警示帳戶，疑似詐騙集團人頭帳戶，加上賣家臉書帳號只有幾張風景照，經向蕭男解釋，蕭男驚覺差點受騙，直呼下次不敢在臉書上亂買東西了。

旗山分局長游永中表示，防疫期間民眾宅在家，網路購物需求大增，對「臉書一頁式廣告」、「限時限購限量大特價」、「要求加LINE交易」等詐騙關鍵字，一定要小心、多注意，可利用165反詐騙諮詢平台或「趨勢科技防詐達人」多方求證，避免遭騙上當。

高雄市內門區蕭姓男子在臉書社群看到「限量、大特價」球鞋，匯款時郵局人員及員警發現該帳戶被列為警示帳戶，及時阻詐。記者陳玫伶／翻攝
高雄市內門區蕭姓男子在臉書社群看到「限量、大特價」球鞋，匯款時郵局人員及員警發現該帳戶被列為警示帳戶，及時阻詐。記者陳玫伶／翻攝
高雄市內門區蕭姓男子在臉書社群看到「限量、大特價」球鞋，匯款時郵局人員及員警發現該帳戶被列為警示帳戶，及時阻詐。記者陳玫伶／翻攝
高雄市內門區蕭姓男子在臉書社群看到「限量、大特價」球鞋，匯款時郵局人員及員警發現該帳戶被列為警示帳戶，及時阻詐。記者陳玫伶／翻攝

詐騙集團 郵局

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