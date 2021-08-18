塭仔圳傳暗夜惡火 消防冒險踩保麗龍碎塊跨溝渠搶救
新北市塭仔圳重劃區泰山一帶的鐵皮工廠昨天凌晨11時許發生火警，消防人員抵達時發現，兩棟連棟鐵皮工廠已全面燃燒，經佈水線搶救，消防在今天凌晨近1時許將火勢撲滅，後續有待消防人員調查起火原因。
據了解，鐵皮工廠主要為存放手機殼、做倉庫使用，因塭仔圳已列入重劃區規劃，目前正逐步拆除鐵皮工廠，因此火警現場附近凌亂不堪，消防人員更需踩著保麗龍碎塊跨過附近溝渠才能抵達火警現場，數度有打火弟兄險些跌倒，險象環生。
附近鄰居說，這一帶常常發生火警，前陣子才燒，恰好下班路過，看見大火就遠遠的觀看。
消防人員一共出動消防車40輛、水庫車4輛、救護車4輛，以及173人次救火，約半小時後控制火勢，1小時後撲滅火勢，消防局副局長陳崇岳指出，目前仍在調查起火原因，確定無人傷亡。
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