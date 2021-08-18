影／BMW男撿東西衝對向車道？釀6車連環車禍4人傷

台中市藍姓男子昨天晚間7時許，駕駛藍色BMW轎車行經西區向上路、華美街口時，疑因撿東西不專心，藍車偏向對向車道後，衝撞對向由陳姓老翁駕駛的轎車，再波及2名機車騎士、1輛轎車，另外路旁的號誌箱、娃娃機台、冷氣機、機車，也遭牽連，車禍還造成藍等4人受傷，幸好都僅受輕傷，無生命危險，警方初判肇因是藍疑逆向行駛，詳細肇事原因仍待查。

據查，藍姓男子（25歲）在昨天晚間7時許，駕駛BMW轎車沿西區向上路一段往中美街方向行駛，行經華美街時，疑因撿拾車內掉落物品，加上前方剛好有車輛突然減速，藍將車往左偏，導致轎車衝向對向車道，當時開車行駛在對向車道的陳姓老翁（79歲）反應不及，迎面被藍車頭衝撞，陳翁後方行駛的陳姓女機車騎士（22歲）也煞車不住撞上，摔倒到道路中央。

藍車與陳車對撞後，藍車繼續往路旁衝撞，再碰撞廖姓機車騎士（38歲）、吳姓駕駛（58歲）的轎車後，再撞路旁的

1座號誌箱、2台娃娃機、2台冷氣壓縮機、及一輛停在停車格的機車後，才停下來。

整起車禍造成藍、陳翁、陳女、廖等4人手、腳擦挫傷，都已送醫治療，無生命危險，4人都無酒精濃度。

第一警分局交通分隊初步調查，初判肇事原因疑為藍逆向行駛釀禍，全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊事故組釐清肇事原因。