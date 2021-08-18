台中西區多車事故 釀6輛汽機車受損4人受傷

中央社 / 台中17日電

台中市藍姓男子今天晚間駕駛自小客車，行經西區一處路口時，疑因開車不專心與對向另輛自小客碰撞後，再波及1輛自小客車及3輛機車，共造成4人受傷，事故原因警方正調查釐清。

台中市警察局第一分局今天表示，17日晚間7時4分接獲民眾報案指，西區向上路一段與華美街口有多輛車交通事故，並有多人受傷，立即派員到場處理。

警方初步調查，25歲藍男駛自小客車，案發時由向上路一段往中美街方向行駛，疑似因開車不專心，於華美街口前發現前方車輛減速後，立即逆向往對向車道閃避。

藍男行駛的自小客車，先與對向79歲陳男駕駛的自小客車發生碰撞，兩部自小客車撞擊後，波及22歲陳女騎乘的機車、38歲廖男騎乘的機車，及58歲吳男駕駛的自小客車。

事故還波及到路旁的2台娃娃機台、1個號誌箱、2台冷氣壓縮機及停車格內的1輛機車造成受損。事故共造成藍男等4人受傷，送醫後均無生命危險。

警方初步研判，事故疑因藍男逆向行駛造成，5名駕駛經呼氣酒測均無酒駕，事故原因警方正進一步調查釐清。

台中市 警察

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