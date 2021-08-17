聽新聞
test
0:00 / 0:00
自稱「女神」PO照被疑虐嬰 社工約談辯：只是想增點閱
桃園市一名從事直播、自稱「女神」的女子昨天在臉書po出多張圖文，因女嬰吐奶稱要對她「竹筍炒肉絲」，還說吐一口要「彈10下」，疑似虐嬰，誇張言行全被截圖轉發，市府社會局家防中心今晚派出社工約談，女子竟表示用詞誇大純粹是「想吸睛」、增點閱，從頭到尾都沒施虐，但沒料到造成這麼大風波，感到很抱歉。
市府社會局表示，社工晚間約談女嬰父母，遭疑施虐的女嬰母親解釋，自己從事直播及電商，想透過「竹筍炒肉絲」等語製造效果吸睛，增加點閱率，從頭到尾都未對女兒施虐，女兒嘴唇附近紅腫則是戴口罩拉扯導致，沒想到竟掀起風波，感到非常抱歉；女嬰父親也說，這是他們的第一個孩子，疼惜都來不及、不可能虐打，阿公、阿嬤更是疼愛有加。
社工審視女嬰家境中上，身上也沒有受虐痕跡，未來也將加強父母的親職教育，提供相關育兒資源，並持續追蹤女嬰日後情況。
網友今天在臉書社團及DCARD發文PO出多張截圖，指女子疑似虐嬰還發臉書，圖中可見女嬰哭泣、手臂泛紅等畫面，其中女嬰疑似吐牛奶，女子不但說「管你要不要喝，本女神叫你喝就給我吞下去」，還說「吐一口彈10下」，更提到「大腿很有肉～ 竹筍炒肉絲加辣」，疑暗指體罰。
網友在女子臉書貼文留言勸「好好溝通」，女子竟回「本女神沒有罵他，請他吃客家料理而已，嚐嚐美食風味」等語；另一張網友表示口罩戳到女嬰眼睛，女子回覆更誇張，不但稱「故意的」，還說「趁爸爸去工地，抓來竹筍炒肉絲」。
女子誇張行徑PO網引發網友一面倒批評，DCARD更有網友留言表示「氣到不行」，直接通報社會局；也有人質疑餵食嬰幼兒吃微商產品有安全健康疑慮，社會局接獲通報後，由家暴防治中心會同警方家防官至女嬰所在的某私立托嬰中心訪查，並未在她身上發現新舊傷痕，過去半年間也未被察覺有異。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言