彰化測速照相機半數是空殼 警出招防僥倖駕駛

彰化縣有64支固定式測速照相桿中，其中34支裝設拍照主機，訊息一出網路就傳聞「在彰化開車超速不用怕被拍照！」不過，彰化縣交通隊指出，為防範駕駛違規，主機會隨時更換位置，在易肇事或易違規路段，也會隨時將測速照相桿轉向，一旦超速違規，雙向都有被拍的可能。

彰化縣64支測速與闖紅燈照相機，真的有30支是空殼？彰化交通隊證實因預算有限，確實只有34支有主機，不過民眾不要心存僥倖，警方不定期更換主機方式位置取締，尤其以省道台1線、彰水路及台17線列前3大主要路線是熱區，台74甲線東外環2.2公里處的測速照相桿去年取締的違規件數就高達1萬8276件，警方也會隨時搭配移動式測速照相機取締違規。

彰化縣警局交通隊長林世明說，交通隊在全彰化縣裝設64支固定式測速照相桿，其中彰化市11支、埤頭與芳苑鄉各5支，員林市與鹿港、福興、花壇等各4支，139線彰化市7.7公里處、芬園鄉8.537公里處2支、彰化市省道台74甲線東外環道2.2公里及3.4公里的2支，因為是易肇事路段，拍照主機幾乎不換位置。