桃園「女神」疑虐嬰還PO網 「吐奶一口彈10下」遭通報

桃園市一名自稱「女神」的女子昨天在臉書po出多張圖文，因女嬰吐奶稱要對她「竹筍炒肉絲」，還說吐一口要「彈10下」，疑似虐嬰，過往誇張言行全被網友截圖轉發臉書社團、DCARD等社群平台後撤文，仍被通報市府社會局，經家防中心與警方訪查，初步並未在女嬰身上發現傷痕，今天晚間社工將約談女子，釐清是否有虐嬰。

有網友在臉書社團及DCARD發文PO出多張截圖，指桃園市女子疑似虐嬰還發臉書，圖中可見女嬰哭泣、手臂泛紅等畫面，其中女嬰疑似吐牛奶，女子不但說「管你要不要喝，本女神叫你喝就給我吞下去」，還說「吐一口彈10下」，更提到「大腿很有肉～ 竹筍炒肉絲加辣」，疑暗指體罰。

網友在女子臉書貼文留言勸「好好溝通」，女子竟回「本女神沒有罵他，請他吃客家料理而已，嚐嚐美食風味」等語；另一張網友表示口罩戳到女嬰眼睛，女子回覆更誇張，不但稱「故意的」，還說「趁爸爸去工地，抓來竹筍炒肉絲」。

女子誇張行徑PO網引發網友一面倒批評，DCARD更有網友留言表示「氣到不行」，直接通報社會局；也有人質疑餵食嬰幼兒吃微商產品有安全健康疑慮。

桃園市社會局今天接獲通報，由家暴防治中心會同警方家防官至女嬰所在的某私立托嬰中心訪查，初步並未在她身上發現新舊傷痕，而女嬰2個月大時就送托，今年1月底至今7個月期間也未被察覺有異。

社會局指出，今天晚上將約談該名女子，釐清是否有虐嬰情事，針對不恰當行為加以勸說導正；若有需要，也會為女子安排育嬰、育兒相關課程加以協助。