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影／八旬翁低血糖車擋路中央 多警救援哄勸送醫

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

驚險一瞬間！台中市八旬王姓老翁糖尿病發作，低血壓身體不適，車輛直接停在中山路往國道一號豐原交流道匝道口處，後方車輛雍塞。警方發現王翁臉色發白、身體無力無法再駕駛車輛，原本老翁執意不下車，眾人連哄帶勸「不要勉強啦！」、「我載你回派出所休息」，攙扶王翁坐進巡邏車，救護員測量老翁血壓不穩，以救護車送醫，進一步檢查。

台中市神岡區中山路往國道一號豐原神岡匝道口車輛密集，上週四(12日)中午12時許，一輛銀色轎車停在中山路外側，由於位處國道豐原神岡匝道口前，後方車輛一度回堵，多名駕駛報案。

台中市警局豐原分局社口所多名員警到場，發現坐在駕駛座82歲王姓老翁臉色發白、身體無力，已明顯無法駕駛，大家勸老翁下車休息，但老翁堅持不下車，更說自己沒事，可以繼續駕車返家。

年輕的員警輪番上陣哄勸，「這樣上路危險啦！」、「不要勉強啦！」、「我載你回派出所休息，好不好？」在3、4名警力攙扶下，王翁終於坐上警車。救護人員在派出所測出王翁血壓不穩定，以救護車送醫檢查，並通知家屬到場。

王翁在醫院休養後，傍晚5點多在友人陪伴下回所將車開回，王翁感謝，因患糖尿病，駕車返家途中突然病發，經醫院診斷是血糖異常下降，才會發生身體不適症狀，所幸警消和熱心民眾及時協助，沒有釀成意外。

王姓老翁身體不適無法駕車，多名員警連哄帶勸「不要勉強啦！」、「我載你回派出所休息」，攙扶王翁坐進巡邏車，救護員測量老翁血壓不穩，以救護車送醫，進一步檢查。圖／讀者提供
王姓老翁身體不適無法駕車，多名員警連哄帶勸「不要勉強啦！」、「我載你回派出所休息」，攙扶王翁坐進巡邏車，救護員測量老翁血壓不穩，以救護車送醫，進一步檢查。圖／讀者提供
王姓老翁身體不適，車輛停在神岡區中山路往國道一號豐原交流道匝道口處，造成後方車輛雍塞。圖／讀者提供
王姓老翁身體不適，車輛停在神岡區中山路往國道一號豐原交流道匝道口處，造成後方車輛雍塞。圖／讀者提供

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