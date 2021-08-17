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影／員警恍神釀禍...紅斑馬撞車瞬間曝光 車損估近百萬
國道3號南下竹林路段今天（17日）上午11時許，發生國道警車衝撞路肩的工程車意外，造成3人受傷，BMW警車上路不到1年就半毀，粗估維修費就要近百萬，肇事員警坦承煞車不及才會撞上，但國道警方也指出工程車沒有足夠警示，現場工程車後方擺放的警示三角錐距離也不足，事故責任還要進一步釐清。
據現場正在進行道路旁花木修剪工作的施工人員表示，當時他們正在南下86K進行工作，工程車上的LED也有啟動提醒用路人，且施工處位於路肩，並非在一般車道上，根本沒有料到會有車輛從後方沒有閃避直接撞上。
據國道警方表示，肇事的蔡姓小隊長（49歲）當時應準備從路肩攔查載運違規物品的貨車，卻疑似因該處為彎道，且工程車擺放的警示距離不夠，才導致警車煞車閃避不及而發生事故。
根據民眾拍下的行車紀錄器，當時紅斑馬警車一路從86K處就行駛路肩，在接近86.25K處工程車也進入行車紀錄畫面鏡頭，此時警車在撞擊前1秒一度稍微左邊想閃避到外線車道，但右方車頭仍猛力撞上工程車左後方車尾，警車還瞬間騰空，零件四散才停下。
發生事故的BMW 520i Sedan出廠僅1年、領牌上路時間更才10個月就發生嚴重車禍，據市價估算260萬的新車價經這麼一撞，車頭嚴重毀損，汽修廠粗估維修費就要近百萬元；對此國道第六公路警察大隊澄清，國道警車價格並非市價，採購價格僅百萬元出頭，且都有保險，因此車損維修將由保險理賠處理。
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