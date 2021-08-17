馬祖海巡岸巡聯合誓師 展開威力掃蕩越界漁船

海巡署今天在馬祖南竿福澳港舉行「防杜大陸漁船越界威力掃蕩誓師大會」，動員2艇6車39人，展開馬祖岸際、港區及海上查察掃蕩勤務，強化邊境安全，維護漁民作業權益。

中國大陸福建沿海伏季休漁期昨天結束，海巡署預計大陸漁船將傾巢而出，危及漁民權益，為保護海洋生態資源及人民生命財產安全，規劃威力掃蕩專案勤務，提升進出港船舶安全檢查強度，並以優勢警力打擊非法越界三無船舶（無船名船號、無船舶證書、無船籍港名）、抽運砂船及其他違法行為。

掃蕩誓師大會由金馬澎分署副分署長蔡茂埕主持，海巡署第十一巡防區指揮部統合第十岸巡隊、第十（馬祖）海巡隊、連江查緝隊等單位共同執行，強化護漁作為，並將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及非洲豬瘟病毒杜絕境外，展現海巡署執法能量，宣示政府維護國人健康、農漁業資源及海域治安決心。

海巡署表示，海巡工作致力維護岸海安全、社會治安、經濟秩序、防疫衛生及海洋資源永續利用，杜絕走私、偷渡等不法活動，執行救難救助服務，倘在海上發生緊急危難事故或發現不法，可撥打「118」海巡服務專線。