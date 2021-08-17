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竹北寵物鱷魚逃家 排水溝灌水、生魚誘捕仍然找不到

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣竹北市中華路125巷附近，昨天驚傳一隻身長約130公分寵物鱷魚逃家在外遊蕩，原來是網路知名的馴鱷師「沙西米」飼養的鱷魚「小鱷」，里長與民代們及新竹縣流浪動物珍愛協會志工等人，今天上午帶著專業設備協助搜尋，縣府農業處及家畜疾病防治所也都已派員協助，但目前仍未找到。

新崙里長劉旦貴得知此事後，立即在LINE群組等管道發出公告，提醒里民留意，並協助調閱監視器畫面，發現鱷魚15日就已經「逃家」，在附近遊蕩，還一度鑽到住戶停在家門口的車子底下，後來又爬到番仔園土地公附近，最後爬進廟旁的排水溝裡。

為了讓小鱷盡早回家，新竹縣議員林禹佑請消防員利用消防水車往排水溝灌水，同時用探照燈在各大排水溝搜尋，希望能看到鱷魚順著水流出來的身影，但仍沒有找到；竹北市民代表朱健銘與協會志工則在沿線水溝放置誘捕籠及生魚，但還是沒有發現小鱷現身，不過在附近排水溝有發現疑似小鱷的足跡。

沙西米表示，走失的鱷魚品種是眼鏡凱門鱷，前飼主養了24年，後來因故由她收養，她也很用心照顧，沒想到因為她的疏忽，門沒關好才會不小心讓鱷魚溜出去，絕對不是故意的，希望可以趕快將小鱷找回來，擔心造成交通意外，也害怕小鱷被其他動物攻擊。

沙西米也指出，小鱷的個性膽小害羞，比較沒有攻擊行為，看到人可能會逃跑，請大家看到不必過於害怕，也對自己的疏忽造成大家的困擾感到抱歉，希望如果有民眾發現鱷魚，可以盡快聯繫她。

在附近排水溝有發現疑似小鱷的足跡。圖／讀者提供
在附近排水溝有發現疑似小鱷的足跡。圖／讀者提供
新竹縣流浪動物珍愛協會志工在沿線水溝放置誘捕籠及生魚，誘捕逃家鱷魚。記者陳斯穎／攝影
新竹縣流浪動物珍愛協會志工在沿線水溝放置誘捕籠及生魚，誘捕逃家鱷魚。記者陳斯穎／攝影
消防員利用消防水車往排水溝灌水，同時用探照燈在各大排水溝搜尋。圖／讀者提供
消防員利用消防水車往排水溝灌水，同時用探照燈在各大排水溝搜尋。圖／讀者提供

鱷魚 新竹

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