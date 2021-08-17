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南屯無號誌路口交叉撞 一輛車頭凹一輛被撞翻幸無人傷
台中市南屯區永春東七路、益昌二街口，今天下午發生一起兩車在十字路口對撞的交通事故，造成一輛廂型車翻車，行經該處的市民一度通報有人受困在車內，消防局緊急派遣2輛救護車趕赴現場，但到場後，車內受困人員已自行脫困，並稱無受傷不願就醫，警方調查，雙方駕駛都無酒精濃度，初判行經無號誌路口，未依規定讓車、減速才釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。
據查，許姓女子（58歲）在今天下午1時許，駕駛廂型車沿南屯區益昌二街，往益文一街方向行駛，當時駕駛另輛轎車的郭姓男子（35歲）沿永春東七路內側車道往永春東路方向行駛，二人行經永春東七路、益昌二街口時，該路口為無號誌路口，許女、郭疑因未依規定讓車、減速，兩車在路口發生碰撞，郭左前車頭撞上許女的廂型車車身後，造成廂型車翻覆。
台中市消防局獲報有4人受困，出動2輛救護車趕赴現場，但到場時，受困在車內的駕駛、乘客都已脫困，並向救護人員表示，僅受到驚嚇、輕微擦傷，不願就醫，第四警分局交通分隊到場，將許女、郭二人帶回派出所詢問，釐清案情。
警方調查，二人都無酒精濃度，不過案發地點是無號誌路口，依規定少車道未讓多車道先行，初判許女未依規定讓車、郭未依規定減速，釀成車禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清。
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