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影／台中清水塑膠工廠大火 延燒隔壁住家已控制火勢

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區今天中午發生塑膠工廠大火，廠內有許多塑膠粒等易燃物，火勢猛烈，濃煙遠在數公里外就可看到，一個多小時後控制火勢，有人說疑因跳電起火，起火原因消防局調查中。

台中市消防局今天中午12點8分獲報，清水區神清路發生工廠大火，派遣清泉、清水、神岡等分隊、消防車6輛、救護車1輛、人員22名，由清泉分隊分隊長尤英龍帶隊前往搶救。

現場塑膠工廠火警有火煙冒出，剛開始不確定有無人員受傷、受困，消防隊員到場搶救，工廠人員已逃出，無人受困，清水警分局員警也立即到場疏導交通。

鐵皮屋建築工廠，廠內有存放塑膠製品等，工廠面積約3000平方公尺，廠區全面燃燒，並延燒至隔壁住家，幸無人受困，火勢在中午1點52分獲得控制，持續出水殘火處理。相關起火原因及財損仍在調查中。

台中市清水區今天中午發生工廠大火。圖／台中市消防局提供
台中市清水區今天中午發生工廠大火。圖／台中市消防局提供
台中市清水區今天中午發生工廠大火。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區今天中午發生工廠大火。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區今天中午發生工廠大火。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區今天中午發生工廠大火。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區今天中午發生工廠大火。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區今天中午發生工廠大火。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區今天中午發生工廠大火。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區今天中午發生工廠大火。記者黃仲裕／攝影

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