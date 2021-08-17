影／台中清水塑膠工廠大火 延燒隔壁住家已控制火勢

台中市清水區今天中午發生塑膠工廠大火，廠內有許多塑膠粒等易燃物，火勢猛烈，濃煙遠在數公里外就可看到，一個多小時後控制火勢，有人說疑因跳電起火，起火原因消防局調查中。

台中市消防局今天中午12點8分獲報，清水區神清路發生工廠大火，派遣清泉、清水、神岡等分隊、消防車6輛、救護車1輛、人員22名，由清泉分隊分隊長尤英龍帶隊前往搶救。

現場塑膠工廠火警有火煙冒出，剛開始不確定有無人員受傷、受困，消防隊員到場搶救，工廠人員已逃出，無人受困，清水警分局員警也立即到場疏導交通。