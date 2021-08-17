29歲男傳簡訊託孤給堂哥　警方用手機定位救回一命　

彰化縣賴姓男子疑因為情所困，日前以手機傳簡訊託孤，委請堂哥照顧幼女長大，他的堂哥連忙報警，警方用手機定位後兵分三路，在埔心鄉一處民間停車場發現頼男的轎車，經員警叫醒賴男扶他下車，賴男聽員警勸告後放聲大哭，打消尋短意念。

溪湖警分局分局長楊志傑今天表彰員警通力合作，即時定位協尋並監控調閱賴男行車軌跡，通報最精準位置給在外協尋的同事，及時挽回賴男生命。楊志傑說，員警積極為民服務，有助提升警察形象。

溪湖警分局調查，埔心分駐所警員藍天佑值勤時受理埔心鄉一名賴姓鄉民報案，指稱他的29歲堂弟用手機傳送簡訊，聲稱被感情已久，決心尋短，請堂哥照顧女兒長大，他來世再報恩情。賴姓鄉民找不到打算輕生的堂弟，希望警方幫忙。

藍天佑員立刻登打緊急協尋單傳到勤務指揮中心，以手機定位協尋，警員黃俊文調閱車行軌跡，警員莊珉柔、許以咸、賴昕妤兵分三路外出協尋，途中接獲通報最後發話地點在埔心鄉油車村一帶，員警立即前往查看周邊，當地農路多，繞來繞去，接到黃俊文通報最新地點，線上員警到武聖路一帶尋找，在埔心鄉一處民間停車場發現賴男駕駛的轎車。

員警靠近轎車，看到賴男躺在駕駛座，員警拍打車窗和呼喊他的名字，都沒回應，正準備破窗搶救，賴男忽然醒來並搖下車窗，員警將攙扶到空曠處，確認意識清楚並無嗆傷，就好言相勸，賴男忍不住放聲大哭，一邊哭一邊說出情感問題，情緒宣洩後逐漸穩定，他的堂哥已趕到現場，頻頻向警方致謝後，帶回堂弟。