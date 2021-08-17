國道一號新營段連環追撞回堵 小貨車2人受傷送醫
今天上午11點26分國道1號新營段南下293.5K處，發生自小客車與小貨車擦撞事故，2位駕駛受傷受困車內，南下車道也一度回堵。
台南市消防局出動新營、鹽水、麻豆分隊共2部破壞器材車、2部救護車，消防及救護人員10名，搶救2位傷者脫困。兩名傷者意識皆清楚，黃姓（男，29歲）司機由鹽水91送麻新；陳姓（男，22歲 ）司機由新營91送醫救治。
警方初步調查，在國道一號南向293.5公里處，自小貨車疑似因未注意車前狀況，碰撞前方汽車，自小貨車後推撞移動式施工後方警戒緩撞車，佔用內、中、外車道，現場12時21分排除恢復通車。
警方提醒未注意車前狀態為國道前十大肇事因素第2位，國道轄線109年因未注意車前狀態肇事共8169件，國道大隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。
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