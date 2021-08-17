國道一號新營段連環追撞回堵 小貨車2人受傷送醫

今天上午11點26分國道1號新營段南下293.5K處，發生自小客車與小貨車擦撞事故，2位駕駛受傷受困車內，南下車道也一度回堵。

台南市消防局出動新營、鹽水、麻豆分隊共2部破壞器材車、2部救護車，消防及救護人員10名，搶救2位傷者脫困。兩名傷者意識皆清楚，黃姓（男，29歲）司機由鹽水91送麻新；陳姓（男，22歲 ）司機由新營91送醫救治。

警方初步調查，在國道一號南向293.5公里處，自小貨車疑似因未注意車前狀況，碰撞前方汽車，自小貨車後推撞移動式施工後方警戒緩撞車，佔用內、中、外車道，現場12時21分排除恢復通車。