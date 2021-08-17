全新BMW紅斑馬上路不到1年 疑員警恍神撞爛、人也送醫

國道3號竹林路段紅斑馬撞爛工程車，現場至少3人送傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝

國道3號南下86.K處竹林路段，今天上午11時許發生國道警車衝撞路肩施工工程車輛的事故，導致警車車頭嚴重毀損，工程車車尾也同樣潰縮嚴重，現場除了紅斑馬上的2名員警受傷送醫，還有1名工程人員同樣受波及被送醫急救。

據了解，駕駛紅斑馬的是49歲的蔡姓小隊長，當時他從關西要返回竹林分隊隊上，卻在86K處一處彎道，從外側車道切換至路肩時，沒有注意到慢速行駛在路肩的工程車，雖然該名小隊長試圖閃避，仍直接追尾撞上前方工程車。

紅斑馬上的2名員警都受傷，一度昏厥，不過救護人員趕到現場時已逐漸恢復意識，2人都被緊急送往東元醫院，其中坐在副駕駛座的50歲魏姓小隊長滿臉鮮血，疑似頭部有撕裂傷，同時胸部、手肘及膝蓋也因撞擊有擦挫傷，蔡姓小隊長則是右前臂擦挫傷。

不過現場無辜遭撞的23歲工程施工人員，雖然救護車抵達現場時意識仍清醒，但疑似傷及腰部及臀部，不斷對著救護人員喊腰痛，被立即抬上擔架，同樣送醫急救。

經查，肇事的國道警車車款是BMW 520i，去年7月才剛出廠，10月才領照上路，沒想到才1年的新車，疑似因員警疏忽沒有注意車前路況，導致行使在路肩來不及閃避前方工程車輛，才會直接撞上，警車左前側幾乎撞爛，引擎室嚴重毀損。國道第六公路警察大隊仍在釐清事故發生原因，目前尚未針對事故正式回應。