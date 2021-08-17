金孫頭部重創阿嬤接受測謊？ 檢：查出是保母凌虐男童

黃姓女保母受託照顧年僅1歲林姓男童，去年底將頭部受重創的林童送醫院急救，稱餵食時林童突然癱軟，但醫師發現林童頭部受重創、視網膜出血，遂報警處理，而林童經治療後仍重度昏迷，案發前接觸林童的分別是林童的阿嬤、李姓女鄰居及黃姓女保母，其中阿嬤做測謊無不實反應、李女獲不起訴處分，檢察官認定黃姓女保母毆打林童，致林童頭部重創，今天依傷害致重傷罪起訴黃姓女保母。

起訴書指出，黃姓女保母（55歲）去年12月1日起，受林童的媽媽李女委託，於每周一至五上午8時至下午6時，在住處照顧林童，每月可獲1萬4000元報酬。林童自前年11月間出生後，即由阿嬤潘婦照顧，自去年12月1日起送由黃女托育後，由阿嬤負責接送林童至黃女住處，晚間睡在阿嬤住處。

潘婦於去年12月8日上午8時44分，載孫子林童至黃姓女保母處，當時林童身體無異狀，適黃女有事外出，由黃的鄰居李女（獲不起訴處分）受黃委託，代為接下林童，1、2分鐘後，黃女返抵住處，見潘婦剛駕車離開，隨即上樓接手林童的托育，並與李女聊天，不久後李女離去。

同日上午，黃姓女保母以不詳方式毆打林童，致林童受有心跳休止、硬腦膜下出血、視網膜出血、頭部外傷等傷害，黃女同日中午餵食林童，餵食至第5口時，發現林童身體突然癱瘓，送往衛福部豐原醫院急救，馬姓醫師發現林童於插管時並無異物阻塞，且有頭部外傷及視網膜出血，立即報警處理。

林童經治療後，仍重度昏迷，大腦因缺氧缺血腦傷呈現腦萎縮，右眼玻璃體出血、左眼視網膜出血，視覺障礙的可能性很高，屬重大不治或難治的重傷害。

案發當天接觸林童的分別是，林童的阿嬤潘婦、李姓女鄰居、黃姓女保母，潘婦表示未對孫子搖晃、撞擊、拋、摔，經測謊無不實反應；李女證稱潘婦送林童過來，她接手後，黃女約1、2分鐘就回來接手照顧林童；且黃女證稱接手照顧林童時，當時林童並無異狀，因此李女獲不起訴處分。

黃姓女保母否認凌虐林童，供稱曾向先生說林童那麼愛哭，不知道怎麼辦，一直在評估為何林童這麼愛哭、這麼黏，討論是否要退件。當天中午，開始餵食林童時，林童吃到第5口時即突然癱瘓，就撥打119。