金孫頭部重創阿嬤接受測謊？ 檢：查出是保母凌虐男童
黃姓女保母受託照顧年僅1歲林姓男童，去年底將頭部受重創的林童送醫院急救，稱餵食時林童突然癱軟，但醫師發現林童頭部受重創、視網膜出血，遂報警處理，而林童經治療後仍重度昏迷，案發前接觸林童的分別是林童的阿嬤、李姓女鄰居及黃姓女保母，其中阿嬤做測謊無不實反應、李女獲不起訴處分，檢察官認定黃姓女保母毆打林童，致林童頭部重創，今天依傷害致重傷罪起訴黃姓女保母。
起訴書指出，黃姓女保母（55歲）去年12月1日起，受林童的媽媽李女委託，於每周一至五上午8時至下午6時，在住處照顧林童，每月可獲1萬4000元報酬。林童自前年11月間出生後，即由阿嬤潘婦照顧，自去年12月1日起送由黃女托育後，由阿嬤負責接送林童至黃女住處，晚間睡在阿嬤住處。
潘婦於去年12月8日上午8時44分，載孫子林童至黃姓女保母處，當時林童身體無異狀，適黃女有事外出，由黃的鄰居李女（獲不起訴處分）受黃委託，代為接下林童，1、2分鐘後，黃女返抵住處，見潘婦剛駕車離開，隨即上樓接手林童的托育，並與李女聊天，不久後李女離去。
同日上午，黃姓女保母以不詳方式毆打林童，致林童受有心跳休止、硬腦膜下出血、視網膜出血、頭部外傷等傷害，黃女同日中午餵食林童，餵食至第5口時，發現林童身體突然癱瘓，送往衛福部豐原醫院急救，馬姓醫師發現林童於插管時並無異物阻塞，且有頭部外傷及視網膜出血，立即報警處理。
林童經治療後，仍重度昏迷，大腦因缺氧缺血腦傷呈現腦萎縮，右眼玻璃體出血、左眼視網膜出血，視覺障礙的可能性很高，屬重大不治或難治的重傷害。
案發當天接觸林童的分別是，林童的阿嬤潘婦、李姓女鄰居、黃姓女保母，潘婦表示未對孫子搖晃、撞擊、拋、摔，經測謊無不實反應；李女證稱潘婦送林童過來，她接手後，黃女約1、2分鐘就回來接手照顧林童；且黃女證稱接手照顧林童時，當時林童並無異狀，因此李女獲不起訴處分。
黃姓女保母否認凌虐林童，供稱曾向先生說林童那麼愛哭，不知道怎麼辦，一直在評估為何林童這麼愛哭、這麼黏，討論是否要退件。當天中午，開始餵食林童時，林童吃到第5口時即突然癱瘓，就撥打119。
衛福部豐原醫院診斷證明指出，林童所受傷勢為受虐性頭部創傷，林童受傷機制應來自劇烈搖晃頭部同時合併頭部直接暴力衝擊於堅硬的平面（撞擊鈍傷）後引起的傷勢，從出血點推估被害男童腦傷發生時間在去年12月8日8時44分後所發生。檢察官據而排除潘婦、李女涉案，遂依法起訴黃女。
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