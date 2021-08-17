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台東焚化廠發生工安事故 縣府勒令停工待檢

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東垃圾焚化爐昨天上午發生工安意外，技術服務廠商廖姓監造主任被發現在東側逃生梯墜落，現場其他員工發現後報案並送醫急救，但仍宣告不治。台東縣環保局已通報南區職業安全衛生中心，勒令全廠停工，等待勞檢勘查後再決定如何改善及復工。環保局認為應不至於影響明年營運的時程。

環保局表示，51歲的廖姓主任從東側逃生梯墜落，第一時間雖緊急送醫，卻仍不治。據現場狀況推測，廖可能由東側逃生梯往空氣冷凝系統執行環境安全衛生監督，不幸墜樓，但逃生梯欄杆無損壞，鑑識人員已進場蒐證分析，詳細情形仍待警方判斷後釐清。

技術服務廠商中興工程顧問及家屬已抵達台東，環保局指派專人協助，今南區職安中心也派人現場勘查，社會處陪同並協助申請慰問金，縣府目前已下令停工，等候勞檢判定結果。

台東焚化廠發生工安事故，縣府勒令停工待檢。圖／縣府提供
台東焚化廠發生工安事故，縣府勒令停工待檢。圖／縣府提供
台東焚化廠發生工安事故，縣府勒令停工待檢。圖／縣府提供
台東焚化廠發生工安事故，縣府勒令停工待檢。圖／縣府提供

台東 勞檢

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