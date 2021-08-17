違規駕駛持千斤頂威脅外送員 桃園警：已依規定告發

陳姓轎車駕駛持千斤頂下車，作勢毆打鄧姓男外送員。圖／翻攝自Youtube

桃園市一名外送員騎車行駛直行道，卻遇左轉道轎車違規直行，害自己被夾在車陣中，忍不住對轎車大罵，卻引來轎車駕駛持千斤頂下車作勢打人，桃園警方表示，機車騎士提出傷害及公然侮辱告訴，已受理並通知車主到案，另違規直行部分也將依規定告發，可處600至1800元罰鍰。

「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨天有網友上傳行車糾紛影片，一名機車騎士行經桃園區春日路和經國路時，遇左轉車道轎車直行，差點被兩側車輛夾擊，當下鳴笛示警，隨後又被轎車追上且並排行駛，隔空叫罵近1分鐘，後來，後來汽車駕駛還持千斤頂下車，作勢要打人，直到騎士打電話報警，駕駛才驅車離開。

桃園警分局表示，鄧姓機車騎士稱駕駛轎車的陳姓男子後續有掐脖子動作，又對自己當街飆罵五字經，因此對他提出傷害及公然侮辱告訴，派出所已依規定受理並通知陳男到案說明；另陳男佔用左轉車道卻直行，將依違反道交條例告發，可處600至1800元罰鍰。