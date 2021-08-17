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影／船火燒11小時 2船員命大逃生
一艘漁船14日夜間10點在高雄永安外2.4浬處海域起火燃燒，火勢猛烈，孫姓船長與船員由另一艘漁船幫忙救起，驚險逃生。南部分署第四海巡隊獲報後，海巡雙艇以消防高壓水柱滅火，隔天上午10點20分撲滅，巡防艇現場戒護蒐證，未發現油汙外洩，並通報航港局南部航務中心及高雄市海洋局，進行後續處理。
為何船隻燃燒長達11個小時才撲滅？海巡人員表示，火勢在15日凌晨零時18分已獲控制，因現場風勢等因素，不時有復燃風險，直到上午10點20分才完全撲滅。因船舶有許多獨立艙間，且海上為開放性空間，可能在甲板、上層艙間火勢撲滅後，仍有餘熱在內部艙內悶燒，遂在處理火燒船案件時，未確定不會復燃，巡防艦艇會持續在旁監控，避免災害擴大。
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