影／20秒內3個違規行為 2機車違規後擦撞2傷

台中市梧棲區日前發生車禍，2輛機車在逆向車道上擦撞，2名騎士都受傷，網友今天在臉書PO上行車紀錄器影片，發現二名騎士都跨越雙黃線違規，後方騎士將影片PO網，也涉嫌跨越雙黃線，網友質疑20秒內就有3人違規，警方今天表示，後方騎士也涉及違規跨越雙黃線，如果有人檢舉，也會開罰。

警方調查，8月12日下午5點12分，中市梧棲區中央路一段發生車禍，43歲顏姓男子騎機車、與29歲曾姓女子騎機車，都沿中央路一段直行，顏男在車禍地點超車時與曾女左轉時發生碰撞，2車在逆向車道上碰撞後，2名騎士身體多數輕微擦傷，無生命大礙，都無酒精反應；警方仍釐清肇事原因，警方呼籲駕駛人應遵守交通標誌標線行駛，以維護用路人生命財產安全。