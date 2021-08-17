花蓮毒販拒捕開車逃逸 警方開8槍嚇阻

今天上午10時許，花蓮市國聯四路與國聯五路街口發生警匪追逐，警方接獲情資，跟蹤並圍堵毒販駕駛的白色轎車，上前攔查時毒販不服開車逃逸，警連開8槍試圖讓其停下，毒販撞到路邊民眾的黑色轎車後才停下，車上共3人，1人受傷送醫，2人帶回豐川派出所偵訊。

警方在毒販車輛後車廂搜查，毒販只能乖乖配合。記者王思慧／攝影

據了解，在追捕過程中，警方共開8槍嚇阻，導致白色轎車輪胎爆胎，前擋風玻璃更打出一個洞，毒販眼看插翅難飛，隨即下車配合，警方在毒販車輛後車廂搜查；駕駛人因車輛失控撞到車玻璃、臉部紅腫，送醫治療，剩下2人被警方帶回偵訊。