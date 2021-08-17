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花蓮毒販拒捕開車逃逸 警方開8槍嚇阻
今天上午10時許，花蓮市國聯四路與國聯五路街口發生警匪追逐，警方接獲情資，跟蹤並圍堵毒販駕駛的白色轎車，上前攔查時毒販不服開車逃逸，警連開8槍試圖讓其停下，毒販撞到路邊民眾的黑色轎車後才停下，車上共3人，1人受傷送醫，2人帶回豐川派出所偵訊。
據了解，在追捕過程中，警方共開8槍嚇阻，導致白色轎車輪胎爆胎，前擋風玻璃更打出一個洞，毒販眼看插翅難飛，隨即下車配合，警方在毒販車輛後車廂搜查；駕駛人因車輛失控撞到車玻璃、臉部紅腫，送醫治療，剩下2人被警方帶回偵訊。
在路邊開店的韓國老闆說，有聽到槍擊聲，隨即看到警察搜查嫌犯車輛，感到很驚嚇。花蓮縣警局預計下午說明詳細案情。
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