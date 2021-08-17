影／台中行人被撞空翻一圈落地 肇事駕駛：沒看到人

台中市北區中友商圈昨天下午發生一起行人走在行人穿越道，遭左轉轎車撞飛的交通事故，警方獲報到場調閱監視器，發現轎車左轉時，行人穿越道上有多名行人，當時開車的賴姓男子沒注意車行方向有行人，而行人也在過行人穿越道時，也沒左右觀看路口狀況，直接被撞飛一圈，頭部重摔在地，賴無酒駕，但辯稱「沒看到人」，警方將依過失傷害罪方向偵辦，也將依法告發。

台中市賴姓男子昨天下午開車行經北區中友商圈時，沒看到陳姓男子走在行人穿越道上，直接將陳撞飛在地，賴擋風玻璃也有一處碎裂。圖／讀者提供

昨天下午3時許，台中中友百貨商圈前的三民路、育才北路發生交通事故，當時駕駛轎車的賴姓男子（19歲）沿北區育才北路，欲左轉三民路，當時賴雖然是綠燈通行狀態，但沒有注意到行人穿越道上有多名行人，賴的行進方向，正好陳姓男子（36歲）經過，當時陳也沒注意到賴從左側直行而來，陳被賴的右前車頭撞上，陳被撞飛一圈後，頭部著地，賴車的擋風玻璃也有一處碎裂。

第二警分局交通分隊獲報到場調查，當時陳已被送救護車送醫，陳頭部、全身都有傷勢，今天仍在醫院治療，無生命危險，賴在經警方酒測後，無酒精濃度，也有駕照，賴辯稱，當時左轉時沒有看到有人。

第二警分局將全案依過失傷害罪方向偵辦，另外陳在行經行人穿越道時，沒有暫停讓行人通行，已違反道交條例規定，將依法告發，可開罰1200至3600元，詳細肇事原因，有待