媽媽酒醉和11歲兒子大吵 竟揮刀2度刺傷男童遭收押
桃園1名母親酒後和11歲兒子吵架，她認為小孩不乖、頂嘴，竟一時情緒失控拿水果刀揮舞，還2度刺向對方造成男童手臂、背部刀傷，所幸送醫縫合無大礙，母親犯後也遭法院收押；檢方考量，她和兒子無仇隙，應是一時失控，在警察到場前也沒繼續攻擊，依家暴傷害罪起訴她。
檢警調查，女子今年7月和兒子在家吵架，她當時因有喝酒情緒高漲，又不滿兒子頂嘴忤逆，一時情緒失控就拿了1把水果刀揮舞，朝兒子的右手、後腰部位攻擊，男童閃躲時一度遭畫傷，在下背、手臂都留有1.5公分至2.5公分的刀傷。
過程中男童的姊姊目睹，她見弟弟遭媽媽持刀攻擊見血，嚇得立刻打電話報案，警方到場後也逮捕媽媽，依殺人未遂罪嫌移送。
檢方訊時，女子坦承當時喝酒，因故和兒子起衝突並拉扯，過程中也有拿著水果刀。男童也證稱，被媽媽刺傷2刀，對方打算刺第3刀時被他擋下，後來到警察來時母親就沒再繼續攻擊，案發後也被檢方聲押獲准。
檢方查，男童傷勢經醫院驗傷明確，在下背部、手臂各有1.5公分、2.5公分傷口，當晚到院縫合就離去，並非危及生命或不可挽救傷勢。
檢方也考量，女子和小孩並無深仇大恨，這也是首次持刀攻擊，認為她當時是酒後一時氣憤、情緒失控，但也在警方到場前就停止攻擊，難認有殺人故意，偵結依家暴傷害罪起訴她，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。
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