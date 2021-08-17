影／貨櫃車行駛台2線 附掛子車貨櫃脫落 翻出護欄墜崖

鍾姓男子駕駛曳引車行經台2線瑞芳海岸路段時，後方附掛子車上的貨櫃疑未裝設穩固，脫落後翻落路旁護欄外的消波塊上，鍾男未受傷，也未波及其他人車。警方已舉發違反違規，業者今天雇用吊車清理貨物、吊離貨櫃，事故路段單線雙向通行。

40多歲鍾男昨晚10點多駕駛曳引車裝載貨櫃，後方附掛子車裝載第2只貨櫃，行經台2線宜蘭往基隆方向指標83.6K處時，子車上裝載的貨櫃疑因未裝置妥當，造成貨櫃脫離子車並翻落邊坡，墜落在海岸堆放消波塊區域。