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妻攜子離家出走 他尋子未果隨機燒餐廳判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民姚姓男子因與妻子與他吵架後攜子離家，外出尋子未果，心情不佳下，步行至中市北海岸餐廳廚房後門外圍，點燃垃圾袋離開現場，燒到餐廳儲藏室，走道，廚房外鐵架，所幸經消防人員及時撲滅，台中地院今天依放火燒燬未有人所在的他人建築物未遂罪將他判刑1年10月。

合議庭審酌，姚男（50歲）僅因一時尋子未獲心情不佳，竟為發洩情緒而隨機縱火，嚴重危害社會公共安全，如非及時撲滅火勢，勢將釀成嚴重災害，考量姚男犯後未與被害人達成和解，予以判刑。

判決書指出，姚男因妻子與他爭吵後攜子離家，2月18日凌晨外出尋子未果，因而心情鬱卒，步行至中市北屯區長生一街的北海岸餐廳（建物僅供營業使用，平常無人居住）廚房後門外圍，先有兩大袋垃圾放在地面。

姚男以打火機點燃垃圾後，任憑垃圾袋燃燒，燒到餐廳儲藏室，走道，廚房外鐵架，經消防人員獲報後到場灌救及時撲滅火勢，沈姓警員據報到場，見姚男身邊留有疑似縱火的垃圾及報紙，見餐廳起火，懷疑姚男涉有重嫌，經詢問他坦承縱火，為警逮捕。

姚姓男子因妻子與他吵架後攜子離家，外出尋子未果，心情不佳縱火燒餐廳，火舌燒到餐廳儲藏室，走道，廚房外鐵架，經消防人員及時撲滅，台中地院依放火燒燬未有人所在的他人建築物未遂罪將他判刑1年10月。圖／本報資料照
姚姓男子因妻子與他吵架後攜子離家，外出尋子未果，心情不佳縱火燒餐廳，火舌燒到餐廳儲藏室，走道，廚房外鐵架，經消防人員及時撲滅，台中地院依放火燒燬未有人所在的他人建築物未遂罪將他判刑1年10月。圖／本報資料照

縱火

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