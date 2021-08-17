男子疫情期間網路求職 反淪詐欺人頭戶並遭軟禁

有詐欺集團在網路發文假稱要租借帳戶，但實際是騙取人頭帳戶，一名楊姓男子信以為真卻反遭歹徒軟禁在日租套房，台北市警方獲報後立即到場查緝，救出楊男並逮捕3嫌送辦。

台北市警察局中正第一分局今天召開破案記者會，偵查隊長陳彥錦表示，6月3日接獲民眾報案並稱其友人楊男失聯多日。

經進一步偵查發現，被害人楊男於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間在網路社團尋找打工機會，看到詐騙集團成員發文要租借帳戶的相關徵才工作訊息，信以為真的楊男遭對方騙取提供個人名下銀行帳戶、提款卡等，供詐騙集團使用作為「解除分期付款、猜猜我是誰」等詐術的人頭帳戶。

且為避免被害人將帳戶掛失或報警，詐騙集團甚至將被害人楊男控制於轄內忠孝西路一處日租套房內，連續監控長達4天。

警方追查發現，此日租套房應為詐欺集團的收簿房，隨即於6月3日下午5時許派員到場查緝，當場查獲彭姓犯嫌等3人，並救出被害人楊男。

同時，現場查扣工作用手機、金融卡14張、存簿11本，全案依詐欺、妨害自由、違反洗錢防制法等罪嫌擴大偵辦、向上溯源。