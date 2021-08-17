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影／高雄永安火燒漁船 台南海巡雙艇撲滅火勢

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

高雄彌陀漁港籍滿福春2號漁船在永安漁港外2.4浬作業時，疑引擎冒煙起火，台南海巡隊前往搶救，將火勢撲滅，但漁船半浮半沈，預計今天由船東拖返帶回彌陀漁港，巡防艇3天多來全程在旁戒護，維護安全。

台南海巡隊8月14日晚間10點多接獲通報，在高雄永安外2.4浬處海域一艘漁船起火燃燒，請求派遣巡防艇前往協助。台南海巡隊立即派遣線上及待命巡防艇前往救援撲滅火勢。

10051艇及10059艇前往救援，晚間11點多到達通報海域發現該船起火燃燒中，因火勢猛烈船上2名人員已由附近漁船先行救起安置，孫姓船長及船員2人都平安。雙艇立即以消防高壓水柱進行滅火，火勢在海巡人員搶救下，翌日10點20分撲滅。孫船長表示，漁船引擎冒煙起火造成火燒船。

經巡防艇於現場戒護蒐證，未發現油汙外洩，並通報航港局南部航務中心及高雄市海洋局漁船狀況，該船交由船東派船拖帶，巡防艇全程在旁戒護，以維護安全。

台南海巡隊呼籲海上航行船舶，航行前要檢查相關設備，平時應注重船隻維保，隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

高雄籍滿福春2號漁船在永安漁港外2.4浬作業時，疑引擎冒煙起火，台南海巡隊前往搶救，將火勢撲滅。圖／台南海巡隊提供
高雄籍滿福春2號漁船在永安漁港外2.4浬作業時，疑引擎冒煙起火，台南海巡隊前往搶救，將火勢撲滅。圖／台南海巡隊提供

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