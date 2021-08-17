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女移工倒垃圾卻被警上銬逮捕還丟包 三重分局震怒法辦

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

有網友指稱新北市三重區1名女性移工，外出倒垃圾時被警察誤認是失聯移工逮捕，查知是合法看護之後竟然把她扔在路旁，連道歉也沒有。對此，三重警分局確認謝姓警員有執法違失，全案依刑法妨害自由罪嫌移請新北地檢署偵辦，另將謝員記過1次、調整職務至警備隊。

網友在臉書貼文指稱，女看護（菲律賓籍，38歲）當時下樓倒垃圾，站在路邊講電話，員警對她吼叫要求出示居留證，之後將她上手銬在超商門前椅子上，接著帶回派出所。事後發現移工身分合法，卻沒道歉即將她載離派出所，扔在路邊。

看護不認得路，身上又沒錢，最後用google map才哭著走路回家，甚至還很擔心，她倒垃圾被警察帶走的時候，雇主家樓下的門來不及關，萬一家裡的阿嬤有什麼狀況，無法跟雇主交代。

三重警分局分局長林故廷對此表示震怒，他說中興橋派出所謝姓警員（40歲），16日下午時40分許，在三重區重新路3段盤查女移工看護，經三重警分局調查釐清案情，確認警員確有執法違失，全案迅依刑法妨害自由等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

警方另將謝員記過1次、調整職務至警備隊，並已向當事人說明原委致歉、取得諒解，待司法偵審結果從嚴追究相關人員責任，絕不寬貸。今天早上分局長林故廷代表三重警分局，再次公開向雇主與女移工鞠躬道歉。

三重警分局長林故廷今天早上代表三重警分局，再次公開向雇主與女移工鞠躬道歉。記者林昭彰／攝影
三重警分局長林故廷今天早上代表三重警分局，再次公開向雇主與女移工鞠躬道歉。記者林昭彰／攝影

三重警分局中興橋派出所謝姓警員對女移工執法過當，被依妨害自由罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／攝影
三重警分局中興橋派出所謝姓警員對女移工執法過當，被依妨害自由罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／攝影

女移工被謝姓警員銬在超商門前椅子上盤查。記者林昭彰／翻攝
女移工被謝姓警員銬在超商門前椅子上盤查。記者林昭彰／翻攝

移工 看護

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