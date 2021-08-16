竹北驚傳「寵物鱷魚」逃家 里長發公告提醒

新竹縣竹北市中華路125巷附近，今天下午傳出有一隻寵物鱷魚，疑似趁著家門未關好溜出去遊蕩，新崙里辦公室緊急在LINE群組等管道公告，請里民留意，若有發現請立即通知里長或飼主，目前仍未找到鱷魚，竹北市民代表朱健銘表示，明天將與新竹縣流浪動物珍愛協會的成員，一起沿著排水溝協助搜尋。

新崙里長劉旦貴得知此事後，立即在LINE群組等管道發出公告，提醒里民留意，並說「飼主有敘述，鱷魚不會咬人（平時餵魚），但有遇到還是要告知，消防隊會幫忙處理，請大家幫忙注意，謝謝！」這起公告也引起里民注意，並轉發給附近幾個里，希望大家提高警覺。

劉旦貴協助飼主在附近的住戶調閱監視器畫面，發現鱷魚在附近爬來爬去，還一度鑽到住戶停在家門口的車子底下，後來又遊蕩到番仔園土地公附近，最後爬進廟旁的排水溝裡，目前下落不明，明天一早飼主將繼續尋找。

據了解，該鱷魚是養在住處，大小約130公分，飼主平常外出都會將鱷魚關進籠子，今天下午因有朋友來訪，疑似未將門關好，才讓鱷魚有機會溜出去，不過這隻鱷魚經過專業馴鱷師訓練，平時只吃魚，也長時間跟人相處，較無野性，應該不會無故攻擊民眾。