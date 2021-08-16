快訊

神學士入阿富汗總統府 宣布建伊斯蘭酋長國

偷渡登岸遭逮PCR採陰 男自稱台商吐露神奇偷渡歷程

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

澎湖蒔裡漁港周邊，今天下午發現一名偷渡客，遭岸巡人員逮捕並隔離，雖PCR採陰，後續交由澎湖地檢署偵辦。據了解，該名男子自稱台商，因投資失敗積欠500萬，花43萬企圖偷渡回台，卻遭漁船丟包，隨後又被另一艘漁船救起，又再次被丟下海，所幸，自行游上岸，但仍栽在岸巡手裡。

金馬澎分署第七岸巡隊所屬馬公嵵裡安檢所人員，今天下午在蒔裡漁港周邊，發現一名男子，全身溼答答形跡可疑，便上前盤查，竟發現是名偷渡客，經查為本國籍45歲張姓男子，由於疫情期間，擔憂成為防疫破口，岸巡人員全副武裝將人送往三總澎湖分院進行PCR檢測。

經檢測，傍晚結果出爐，張男PCR採陰，持續隔離，後續交由澎湖地檢署偵辦，將會以視訊問，釐清案情。

據了解，張男自稱台商，去年合法出境到大陸，因積欠500萬，他另籌措43萬台幣雇用漁船設法偷渡回台，接近澎湖海域的時候遭丟包，在海上漂浮不久，又遭另一艘漁船救起，但又被丟下海，才自行游上岸。

至於張男偷渡過程，以及他所供稱的內容，仍待釐清，相關單位也正積極追查，協助他偷渡的漁船。

澎湖第十三巡防區指揮部今天下午執行，擴大威力掃蕩。圖／岸巡提供
澎湖第十三巡防區指揮部今天下午執行，擴大威力掃蕩。圖／岸巡提供
澎湖第十三巡防區指揮部今天下午執行，擴大威力掃蕩。圖／岸巡提供
澎湖第十三巡防區指揮部今天下午執行，擴大威力掃蕩。圖／岸巡提供

偷渡 澎湖 台商

延伸閱讀

大陸偷渡返台男自稱台商 遭海上丟包游上岸就被逮

桃園7.5億打造新竹圍漁港 鄭文燦：成遊艇觀光休閒漁港

東北角水域開放遊憩活動 遊客人數不足1成

新北10人親友團遊花蓮 縣府急匡列41接觸者篩檢

相關新聞

竹北驚傳「寵物鱷魚」逃家 里長發公告提醒

新竹縣竹北市中華路125巷附近，今天下午傳出有一隻寵物鱷魚，疑似趁著家門未關好溜出去遊蕩，新崙里辦公室緊急在LINE群組...

偷渡登岸遭逮PCR採陰 男自稱台商吐露神奇偷渡歷程

澎湖蒔裡漁港周邊，今天下午發現一名偷渡客，遭岸巡人員逮捕並隔離，雖PCR採陰，後續交由澎湖地檢署偵辦。據了解，該名男子自...

只因5塊錢水龍頭開關 遊民在派出所旁公園殺死人

新北市蘆洲區今天下午發生遊民殺死人的命案，地點竟然就在派出所門邊不到20公尺外。

陌生帳戶遭通報7次警示 行員機警阻詐才保住她的28萬

高雄一名38歲陳姓女子，日前透過網路交友，認識一名男網友，便藉網路外匯投資平台的名義，並指示匯款28萬，還保證穩賺不賠。...

大貨車司機送貨誤闖限高2.2公尺道路 勾到電纜拉倒路燈

吳姓男子今天駕駛大貨車送貨，依據導航開進基隆市限高2.2公尺的中山二路65巷，結果勾到電纜，扯倒1根路燈桿。警方到場對吳...

獨／暑期輔導第一天 台中校園學生墜樓

台中市一所國中今天展開暑期輔導的第一天，未料清晨7時許，就有學生發現，一名15歲的男學生，倒臥在學校一樓的殘障坡道，經送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。