偷渡登岸遭逮PCR採陰 男自稱台商吐露神奇偷渡歷程

澎湖蒔裡漁港周邊，今天下午發現一名偷渡客，遭岸巡人員逮捕並隔離，雖PCR採陰，後續交由澎湖地檢署偵辦。據了解，該名男子自稱台商，因投資失敗積欠500萬，花43萬企圖偷渡回台，卻遭漁船丟包，隨後又被另一艘漁船救起，又再次被丟下海，所幸，自行游上岸，但仍栽在岸巡手裡。

金馬澎分署第七岸巡隊所屬馬公嵵裡安檢所人員，今天下午在蒔裡漁港周邊，發現一名男子，全身溼答答形跡可疑，便上前盤查，竟發現是名偷渡客，經查為本國籍45歲張姓男子，由於疫情期間，擔憂成為防疫破口，岸巡人員全副武裝將人送往三總澎湖分院進行PCR檢測。

經檢測，傍晚結果出爐，張男PCR採陰，持續隔離，後續交由澎湖地檢署偵辦，將會以視訊問，釐清案情。

據了解，張男自稱台商，去年合法出境到大陸，因積欠500萬，他另籌措43萬台幣雇用漁船設法偷渡回台，接近澎湖海域的時候遭丟包，在海上漂浮不久，又遭另一艘漁船救起，但又被丟下海，才自行游上岸。