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陌生帳戶遭通報7次警示 行員機警阻詐才保住她的28萬
高雄一名38歲陳姓女子，日前透過網路交友，認識一名男網友，便藉網路外匯投資平台的名義，並指示匯款28萬，還保證穩賺不賠。所幸，陳女前往匯款時，銀行員及時發現，該帳戶遭通報7次警示，隨即報警才順利阻詐。
據了解，陳女日前在網路交友，認識一名男網友，且對方施展感情攻勢，擄獲芳心也博得信任，於是藉機介紹網路外匯投資平台，還說，保證不虧錢要幫她代為操作，一起賺錢。
陳女聽聞，於13日下午1時許，前往楠梓警分局右昌派出所所轄的中國信託銀行，要匯款28萬至男網友所提供的帳戶，銀行員察覺，該帳戶已被列為警示帳戶，且共7次警示，於是通報警方到場關切。
經銀行人員與到場員警輪番勸阻，才讓陳女得知，是假交友藉投資的詐騙手法，也讓她打消匯款念頭。為感謝銀行員機警應對，得以順利阻詐，今天楠梓警分局分局長陳文耀，特別前往該銀行頒發感謝獎狀。
楠梓警分局提醒，詐騙集團常利用人性騙取信任，對於網路上虛擬交友要過濾，多加謹慎，若對方要求借錢或投資時務必要提高警覺，不要貿然匯款，以免受騙上當，有疑問時可撥打110或165反詐騙專線。
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