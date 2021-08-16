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嘉縣男涉持刀傷人 啟智中心主任：應是認錯人

中央社 / 嘉義市16日電

嘉市某啟智中心14 日晚上發生林姓男子欲找院長理論交通糾紛，涉嫌持刀傷害男員工事件；中心李姓主任今天澄清，中心從董事長到基層員工近來都無交通事故糾紛，林男認錯人。

警方表示，46歲林姓男子指稱與嘉義市某啟智中心院長有交通事故糾紛，14日晚上酒後騎機車前往中心欲找院長理論，遭中心門口管制人員高姓男員工阻擋，林男則回頭從機車拿除草刀向高男揮舞，雙方發生拉扯，高男手臂遭割傷；據報趕到現場員警立即制伏林男。

警方表示，高男送醫治療，因傷及左前臂肌腱須進行手術，目前住院中。警方將林嫌依傷害等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方昨天複訊後，林嫌以新台幣5萬元交保。

嘉義市某啟智中心李姓主任表示，據受傷高男轉述，林嫌14日晚上到中心門口按門鈴要找院長，指稱院長13日與親戚發生交通事故，當時在門口的高姓員工則告知中心並無院長一職，應該是認錯人了。

李姓主任指出，透過監視器畫面，當時林嫌在門口徘徊了一下子，然後返回機車拿除草刀並走向高男，之後高男的左前臂就被刀割傷，當時警方也趕到並制伏林嫌。

李姓主任說，中心從董事長到基層員工近來都無發生交通事故糾紛，一定是林嫌認錯人了；林嫌昨天交保出來，中心人員都害怕林嫌又來找麻煩，還好警方有加強巡邏防範。

嘉義

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