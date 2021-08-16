快訊

指考／362分以上有望上台大 熱門校系落點一次看

跟進台泥！仁寶「捐1億」助慈濟購BNT疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大貨車司機送貨誤闖限高2.2公尺道路 勾到電纜拉倒路燈

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子今天駕駛大貨車送貨，依據導航開進基隆市限高2.2公尺的中山二路65巷，結果勾到電纜，扯倒1根路燈桿。警方到場對吳實施氣測，並非酒後駕車，相關肇事責任及後續賠償事宜，由吳與業管單位協調。

今天下午2點多，30多歲吳男駕駛大貨車從中山二路，轉入通往「KEELUNG」地標觀景台的65巷時肇禍。

吳說，因為廠商的小貨車無法一次裝運燈具等貨品，所以由他從新北市五股區出發載來基隆。他對基隆的路不熟，靠導航行駛，並由廠商的小貨車引導。

吳說，出發之前曾向廠商提到車輛載貨超過3公尺，要注意限高問題，但未被告知會有狀況。開車轉進巷子時，在巷口並沒有看到限高標誌。轉進後發現電纜線路很低，就一路慢慢開，儘量避免拉扯到線路，但過不久有人警示他拉到纜線，馬上停車。

基隆警四分局中山派出所接獲通報，派遣線上巡邏巡佐徐觀海、警員林怡芳趕赴現場處理，疏導交通。1個多小時候才排除現場，恢復正常交通。

吳男今天駕駛大貨車送貨，行駛限高2.2公尺道路時勾到電纜，扯倒1根路燈桿。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今天駕駛大貨車送貨，行駛限高2.2公尺道路時勾到電纜，扯倒1根路燈桿。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今天駕駛大貨車送貨，行駛限高2.2公尺道路時勾到電纜，扯倒1根路燈桿。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今天駕駛大貨車送貨，行駛限高2.2公尺道路時勾到電纜，扯倒1根路燈桿。記者邱瑞杰／翻攝

基隆

延伸閱讀

重機騎士北宜過彎失控 摔下兩層樓高邊坡

走入新舊時空之旅！ 穿梭新北與基隆，有著浪漫名稱的「七汐自行車道」

影／里長多了「打蛇」這工作 基隆金龍湖附近蛇頻出沒

國光客運代駛1551線 基隆人到內湖及信義區下這3站最多

相關新聞

玩家到粉鳥林划SUP被撞翻 船長：是勸離保護區未亮刀

宜蘭東澳粉鳥林景色優美，戲水勝地，昨天一群民眾從粉鳥林北部下水划SUP，竟遇漁民開船出去大罵，還要求交出身分證，糾紛過程...

遊客帶妻小遊玩五峰旗風景區 遭3男埋伏砍傷

基隆一名26歲藍姓男子今天帶妻小到礁溪五峰旗風景區遊玩，中午下山要去停車場準備離去時，竟被3名埋伏現場男子持開山刀砍傷，...

陌生帳戶遭通報7次警示 行員機警阻詐才保住她的28萬

高雄一名38歲陳姓女子，日前透過網路交友，認識一名男網友，便藉網路外匯投資平台的名義，並指示匯款28萬，還保證穩賺不賠。...

大貨車司機送貨誤闖限高2.2公尺道路 勾到電纜拉倒路燈

吳姓男子今天駕駛大貨車送貨，依據導航開進基隆市限高2.2公尺的中山二路65巷，結果勾到電纜，扯倒1根路燈桿。警方到場對吳...

獨／暑期輔導第一天 台中校園學生墜樓

台中市一所國中今天展開暑期輔導的第一天，未料清晨7時許，就有學生發現，一名15歲的男學生，倒臥在學校一樓的殘障坡道，經送...

SUP玩家粉鳥林划槳遭漁船亮刀衝撞？海巡署說話了

宜蘭東澳粉鳥林海域昨天有民眾從事SUP立槳活動，稱遭漁船衝撞，指其誤闖區域，要求SUP玩家上船，還亮刀威脅，海巡署表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。