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大貨車司機送貨誤闖限高2.2公尺道路 勾到電纜拉倒路燈
吳姓男子今天駕駛大貨車送貨，依據導航開進基隆市限高2.2公尺的中山二路65巷，結果勾到電纜，扯倒1根路燈桿。警方到場對吳實施氣測，並非酒後駕車，相關肇事責任及後續賠償事宜，由吳與業管單位協調。
今天下午2點多，30多歲吳男駕駛大貨車從中山二路，轉入通往「KEELUNG」地標觀景台的65巷時肇禍。
吳說，因為廠商的小貨車無法一次裝運燈具等貨品，所以由他從新北市五股區出發載來基隆。他對基隆的路不熟，靠導航行駛，並由廠商的小貨車引導。
吳說，出發之前曾向廠商提到車輛載貨超過3公尺，要注意限高問題，但未被告知會有狀況。開車轉進巷子時，在巷口並沒有看到限高標誌。轉進後發現電纜線路很低，就一路慢慢開，儘量避免拉扯到線路，但過不久有人警示他拉到纜線，馬上停車。
基隆警四分局中山派出所接獲通報，派遣線上巡邏巡佐徐觀海、警員林怡芳趕赴現場處理，疏導交通。1個多小時候才排除現場，恢復正常交通。
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