桃園河床見未爆彈 國軍處理小組已回收來源待查
桃園市南崁溪河床邊驚傳未爆彈，民眾散步時發現一枚飛彈，嚇得趕緊報警，經警方通報後，國防部未爆彈處理組到場回收，初步判斷為火箭炮練習彈，過程順利無意外發生，至於砲彈從何而來、為何遺落在外，有待國防部說明。
今天下午1時許有民眾在龜山區長壽陸橋下的南崁溪河床散步，走到橋墩處時，竟發現一枚飛彈，疑似是未爆彈，馬上向警方報案；龜山警分局員警到場後，於現場拉起封鎖線管制人員出入，並通報分局鑑識人員及軍方未爆彈處理小組到場處置。
許國防部三支部大溪彈藥分庫未爆彈處理組下午4時抵達河床現場，初步判斷為火箭炮練習彈，將練習彈以布袋包裹攜回處置，過程順利、無事故發生。
由於案發地點周圍並無國軍練習場，記者稍早致電回收單位，詢問砲彈來源及案發原因，目前尚未取得國防部相關單位的回覆。
警方呼籲，民眾發現疑似爆裂物千萬不要任意觸碰移動，避免發生爆炸，應該保持現場、通報警方由專業人員處理，避免發生意外。
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