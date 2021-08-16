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獨／暑期輔導第一天 台中校園學生墜樓
台中市一所國中今天展開暑期輔導的第一天，未料清晨7時許，就有學生發現，一名15歲的男學生，倒臥在學校一樓的殘障坡道，經送醫後宣告不治，因為案發時沒有目擊的學生，校方起初以為該名少年是因本身疾病的關係，才倒臥在坡道，後來調閱監視器才發現，學生疑從校舍頂樓墜落，全案今由檢察官、法醫相驗，釐清少年死因。
校方透露，因為疫情的關係，今天是學校暑期輔導的第一天，清晨7時許，陸續有家長送同學到校上輔導課，但有學生向校方反映，有一名男同學（15歲）倒臥在校舍一樓的殘障坡道，趕緊通知救護車到場，但救護人員抵達時，男學生已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治。
校方表示，調閱校內監視器後，發現案發前學生有被拍到前往校舍4樓樓頂，判斷是墜落導致意外發生。該名男學生個性很自律、木訥內斂、十分聰明、課業成績好，家庭單純，今天上午是由母親送他到學校，案發前男學生與家人的對話也都正常，男學生在校學習良好，與同學相處融洽，也非學校輔導對象。
今天意外發生，同學、師長都很錯愕、不捨，對於男學生為何發生意外，更是不解，徒留學生父母無盡傷痛。警方到場採證，現場無外力破壞或打鬥痕跡，墜落處也被發現有抹擦痕，全案今天下午報請檢察官相驗，釐清死因。
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