玩家到粉鳥林划SUP被撞翻 船長：是勸離保護區未亮刀

宜蘭東澳粉鳥林景色優美，戲水勝地，昨天一群民眾從粉鳥林北部下水划SUP，竟遇漁民開船出去大罵，還要求交出身分證，糾紛過程中，漁船撞翻SUP，還亮刀威脅；事件經媒體曝光，第一岸巡隊粉鳥林安檢所今天表示，船開出去是為了勸導玩家不要在保育區玩，並無亮刀情事。

糾紛發生後，玩家昨天有向第一岸巡隊粉鳥林安檢所反映，安檢所請報案人提供個人基本資料，但對方不願意即離開現場；事後今天向媒體爆料，遭漁船衝撞亮刀，逼他們上漁船。

岸巡調查，這群遊客是在保護區從事SUP立槳活動，東澳里里長嚴順明是漁業資源保護區的保育員，他發現後，駕駛膠筏前往勸告，雙方對於規定有不同解讀，以致衍生誤解。岸巡人員調查詢問，並無亮刀情事，而且遊客上岸也沒有向海巡人員提到海上亮刀及需要協助。

SUP玩家劉先生昨天與多名友人從粉鳥林海域下水，當天有不少新手練習SUP。划到一半從粉鳥林港灣出現一艘漁船，快速接近他們，先是斥嚇「你們是哪家業者？誰帶團的？」劉先生指他們是玩家，是一群相約的SUP團友，並非業者，

漁船上共有2人，其中1人痛斥「身分證給我交出來！你們車停在哪邊？車號給我」，並要求玩家全部上他們的漁船，去海巡署「講清楚」。劉先生當時說，若是誤闖他的區域，很抱歉，他們會立刻離開，但才划離開，漁船又追上來，不斷飆罵三字經並要求他們上船。