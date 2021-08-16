SUP玩家粉鳥林划槳遭漁船亮刀衝撞？海巡署說話了

宜蘭東澳粉鳥林海域昨天有民眾從事SUP立槳活動，稱遭漁船衝撞，指其誤闖區域，要求SUP玩家上船，還亮刀威脅，海巡署表示，經查是SUP玩家進入東澳漁業資源保護區划立槳，東澳里長嚴順明駕駛膠筏前往勸離；事後SUP玩家未提及，且嚴男駁有亮刀情事，雙方事後互不提告，海巡人員將持續調查釐清是否有衝撞一事，視雙方請求狀況進一步介入辦理。

SUP玩家劉姓男子說，他昨天與多名友人從東澳灣北部下水划槳，過程中粉鳥林港灣有一艘漁船快速接近，先問「你們是哪家業者？誰帶團的？」劉男回應自己只是玩家，不是業者，對方又說「身分證交出來，車停哪裡？車號給我」，並要求劉男等人登上漁船，要去海巡署講清楚。

劉男當時回應，若有誤闖區域，很抱歉，會儘速離開，但一離開，漁船又追上來，不斷飆罵髒話，要求他們上船，還逼船衝動SUP，把劉男撞翻後，其他玩家紛紛拿出手機錄影，呼籲「我們有錄影，要報警，不要再撞」，漁民卻拿起武器，掉頭衝撞其他SUP，現場玩家嚇壞跑回岸上。

海巡署表示，第一時間SUP玩家有報警處理，警方也通報海巡人員到場協辦，全案已指揮第一巡防區釐清，調查。經查是SUP玩家在東澳漁業資源保護區划槳，東澳漁業資源保護區保育員、東奧里里長嚴順明駕駛膠筏前往勸離，雙方又因對海域使用規定解讀不同而產生誤解，才發生爭執。

因事後SUP玩家未向海巡人員提及亮刀、衝撞情事，及其他需要協助事項，在不願提供個人資料情況，直接離開現場，進一步詢問當事里長嚴順明，也駁有亮刀情事，巡防區隊會持續釐清是否有船隻衝撞玩家情事，如接獲雙方進一步請求，也會全力介入協助。