影／轎車突停路中釀回堵 警查看駕駛座八旬翁已昏厥

台中市警局交通大隊第二中隊12日巡經神岡區時，發現前方一輛轎車突然停止在道路路口黃色網狀線，禁止停車的區域，該輛轎車釀後方車輛回堵，警方前往察看，發現坐在駕駛座的八旬王姓老翁已昏厥，趕緊通知救護車到場，並將車輛移置到路旁，才沒引發後續狀況，王翁經送醫後，無生命危險，但仍需留院觀察。

台中市交通警察大隊第二中隊警員吳堃福、李賢德執行12日巡經神岡區中山路時，發現一部豐田轎車異常在車道上停車，警方主動下車盤查，發現王姓駕駛（82歲）坐在駕駛座上，臉部表情呈不適狀態，並已昏迷。

警方詢問王翁身體狀況，王翁都無法回達，警方趕緊通知消防局119緊急救護，王翁經送醫搶救已恢復意識，留院觀察。

台中市交大隊長陳松寅呼籲，駕駛人應隨時注意自身身體狀況，精神不濟時切勿冒然駕車，以免造成危險。並呼籲年長者駕駛人，應考量自身身體機能改變，包括反應時間的延長、整體動作速度變慢、知覺動作表現衰退、認知方面有關注意力及辦識力的改變，以及視覺方面的改變等，都可能影響安全駕駛能力。