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重機騎士北宜過彎失控 摔下兩層樓高邊坡

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市石碇區北宜路28.4公里處往宜蘭方向今上午十點多發生一起車禍，張姓重機騎士過彎時失控，衝到對向車道，擦撞對向的大貨車後，掉下兩層樓高邊坡。警消獲報後，將騎士救起，目測多處挫傷，意識清晰，已送往慈濟醫院救治。

據了解，家住汐止的35歲張姓重機騎士上午出門兜風，卻在石碇區北宜路28.4公里處往宜蘭方向，疑似過彎時失控，衝到對向擦撞到大貨車。張姓騎士接著摔落8公尺深的邊坡，大貨車也撞到右側防撞護欄。

警消獲報後，先將張姓騎士救起，目測全身多處挫傷，意識清晰，已送往慈濟醫院治療，檢查後腿部骨折，目前還在治療中。大貨車的43歲黃姓駕駛沒有受傷。兩人實施呼氣酒精濃度檢測，均無酒駕。現場目前已清理完畢，恢復交通。至於詳細事故原因，則有待警方後續調查。

張姓重機騎士疑似過彎失控。記者王怡蓁／翻攝
張姓重機騎士疑似過彎失控。記者王怡蓁／翻攝
重機騎士突然失控衝到對向，撞到大貨車。記者王怡蓁／翻攝
重機騎士突然失控衝到對向，撞到大貨車。記者王怡蓁／翻攝
騎士摔落兩層樓高邊坡，警消順利將人救起。記者王怡蓁／翻攝
騎士摔落兩層樓高邊坡，警消順利將人救起。記者王怡蓁／翻攝

重機 宜蘭 車禍

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