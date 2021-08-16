重機騎士北宜過彎失控 摔下兩層樓高邊坡

新北市石碇區北宜路28.4公里處往宜蘭方向今上午十點多發生一起車禍，張姓重機騎士過彎時失控，衝到對向車道，擦撞對向的大貨車後，掉下兩層樓高邊坡。警消獲報後，將騎士救起，目測多處挫傷，意識清晰，已送往慈濟醫院救治。

據了解，家住汐止的35歲張姓重機騎士上午出門兜風，卻在石碇區北宜路28.4公里處往宜蘭方向，疑似過彎時失控，衝到對向擦撞到大貨車。張姓騎士接著摔落8公尺深的邊坡，大貨車也撞到右側防撞護欄。