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8歲女童遭蜂螫 南庄警方急開道送醫無大礙

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一名8歲女童昨天在苗栗縣南庄鄉蓬萊山區露營，突然遭蜜蜂攻擊，身體多處被螫，父母親送她就醫，路況又不熟，向頭份警分局蓬萊派出所求助，警車緊急開道，8分鐘內抵達南庄消防分隊，初步檢查後送醫無大礙，女童一家3口一再感謝警方協助。

頭份分局蓬萊派出所昨天傍晚6點5分接獲報案，梁姓女子偕同法國籍丈夫到露營區露營，8歲的女兒於下午5點50分左右，身體多處遭蜜蜂叮咬受傷，時間緊迫又不熟路況，所長林振民率警員侯凱中駕駛警車，開啟警示燈及鳴放警笛，8分鐘內迅速護送1家3口到南庄消防分隊初步檢查後，救護車送醫治療無大礙。

頭份分局長何孟宗表示，新冠肺炎疫情調降二級，許多民眾選擇遠離塵囂上山避暑，呼籲進入山區或郊區從事活動時，應盡量著長袖衣物及帽子，勿擦香水，減少皮膚露出，避免遭到蜜蜂攻擊。

一名8歲女童昨天在苗栗縣南庄鄉山區遭蜜蜂攻擊，警車緊急開道協助迅速就醫無大礙。圖／頭份警察分局提供
一名8歲女童昨天在苗栗縣南庄鄉山區遭蜜蜂攻擊，警車緊急開道協助迅速就醫無大礙。圖／頭份警察分局提供
一名8歲女童昨天在苗栗縣南庄鄉山區遭蜜蜂攻擊，警車緊急開道協助迅速就醫無大礙。圖／頭份警察分局提供
一名8歲女童昨天在苗栗縣南庄鄉山區遭蜜蜂攻擊，警車緊急開道協助迅速就醫無大礙。圖／頭份警察分局提供

露營區 蜜蜂 南庄

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