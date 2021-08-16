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蘆洲自焚老翁 疑因投資股票失利想不開

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區昨晚發生駭人自焚命案，85歲金姓老翁疑似自行將汽油淋在身上引燃尋短，警方找到他的家人，家屬指稱老翁可能是因為投資股票失利，才會想不開，去年已經離家失蹤過一次。

昨晚近9時，運動民眾在蘆洲區復興路底堤防外河濱公園，赫見有人自焚，消防隊撲滅火勢之後，人已燒成焦屍，警方在遺體旁找到85歲金姓老翁的健保卡、購買汽油的統一發票、汽油桶，稍後聯繫上老翁的子女到派出所協助調查。

據了解，老翁住在蘆洲區，家屬推測他因為投資股票失利，才會想不開，且去年已經離家失蹤過一次，當時曾經報警協尋，後來他自行返家。這次老翁自14日中午離家未歸，家屬正準備報警，卻接到自焚的消息。

老翁是在15日傍晚6時許到加油站購買汽油，2個多小時之後被發現在堤坊下方自焚身亡，警方表示家屬對死因沒有意見。

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老翁在堤防下方自焚身亡，警方拉起封鎖線調查。記者林昭彰／翻攝
老翁在堤防下方自焚身亡，警方拉起封鎖線調查。記者林昭彰／翻攝

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